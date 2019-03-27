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    Федерації футболу Португалії та Люксемубргу подали протест на результат матчів з Україною

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    Федерації футболу Португалії та Люксемубргу подали протест на результат матчів з Україною
    UA-Football

    Натуралізація Мораєша викликає великі сумніви в Європі

    Федерація футболу Люксембургу (ФЛФ) опублікувала офіційний прес-реліз для ЗМІ, в якому підтвердила звернення до УЄФА з приводу законності участі у матчі відбору Євро-2020 форварда збірної України Жуніора Мораєша.

    «Після гри з Україною Федерація була проінформована про те, що існують серйозні сумніви щодо можливості участі в матчі Жуніора Мораєша.

    Вивчивши цю інформацію і відповідні правила ФІФА, ФЛФ звернулася до УЄФА з проханням переглянути результат матчу Люксембург - Україна», - сказано в заяві.

    Крім того, за повідомленнями Futebol365, Федерація футболу Португалії також направила в УЄФА протест з приводу законності участі форварда збірної України Жуніора Мораєша в очній зустрічі відбору на Євро-2020.

    Нагадаємо, що після перших матчів кваліфікації чемпіонату Європи португальські ЗМІ розтиражували інформацію про те, що Жуніор Мораєш був натуралізований з порушенням правил ФІФА. Основним аргументом був той факт, що форвард виступав в оренді в Китаї, через що йому нібито не мали зарахувати п'ять років життя на території України.

     Читайте також: Юрист: Навряд чи ФІФА перегляне своє рішення про зміну громадянства Мораєшем, але не виключаю такого
    УЄФА ЗМІ ФІФА протест
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