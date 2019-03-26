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    Збірній України загрожують технічні поразки в матчах з Португалією та Люксембургом

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    Збірній України загрожують технічні поразки в матчах з Португалією та Люксембургом
    Телеканал Футбол

    У міжнародній пресі заговорили про те, що Жуніора Мораєса неправильно натуралізували

    Португальське видання Mais Futebol стверджує, що збірна України порушила правила натуралізації нападника Жуніора Мораєса, який отримав український паспорт 18-го березня і вже взяв участь в двох відбіркових іграх до Євро-2020.

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    Джерело посилається на те, що за статутом ФІФА «Про отримання нового громадянства», гравець повинен прожити в країні п'ять років на постійній основі.

    Повідомляється, що форвард в період з лютого до червня 2017-го року перебував в оренді в китайському «Тяньдзінь Цюаньдзянь», перервавши своє перебування в Україні.

    Примітно, що раніше, в листопаді 2016-го року, збірна Болівії була покарана двома технічними поразками через неправильну натуралізацію Нельсона Кабрери.

    Нагадаємо, Жуніор Мораєс вийшов в основі в останньому поєдинку збірної України проти Люксембургу (1:2) та вийшов на заміну в матчі з Португалією (0:0).

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