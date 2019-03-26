Юрист: Навряд чи ФІФА перегляне своє рішення про зміну громадянства Мораєшем, але не виключаю такого



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Жуніор Мораєш ще пошкодував португальців, не вразивши їхніх воріт на останніх хвилинах Gatty Images

Справа українського бразильця може стати прецедентом

Український спортивний юрист і адвокат Юрій Юрченко прокоментував ситуацію з можливою дискваліфікацією збірної України у зв’язку з натуралізацією бразильського футболіста «Шахтаря» Жуніора Мораєша.

Раніше португальське видання Mais Futebol повідомило, що представники Федерації футболу Португалії звернулися до ФІФА через неправомірну натуралізацію Мораєша, мовляв, він не прожив на території України 5 років, як того вимагає статут ФІФА, а прожив чотири роки і вісім місяців.

Також з'явилася інформація, що під час визначення прожитих років ФІФА покладається на норми місцевого законодавства. А згідно з законами України, безперервним роком вважається проживання на території країни 183 дні в році.

Однак, Юрченко каже, що в Регламенті ФІФА немає вказівок про застосування місцевого законодавства.

«ФІФА в особі Комітету зі статусу футболістів сама, по суті, допустила Мораєша, прийнявши рішення про зміну його Асоціації/футбольного громадянства з Бразилії на Україну, - каже пан Юрченко, , який є кервіником адвокатського бюро «Юрченко Юрій і партнери». - Тому можливість перегляду цього рішення залежить від тих аргументів, виходячи з яких ФІФА вважає, що вимога про безперервне проживання 5 років - дотримана. У Регламенті ФІФА немає вказівок про застосування місцевого законодавства. Як правило для ФІФА в пріоритеті Регламенти ФІФА. Пункт d ст. 7 Регламенту застосування статуту ФІФА – постійно не менше 5 років. Нічого немає про національне законодавство. Навряд чи в такій ситуації ФІФА перегляне і скасує своє рішення про зміну футбольного громадянства Мораєшем, але не виключаю такого, як перший прецедент в такій категорії справ. Повторюся: необхідне першоджерело - рішення ФІФА про зміну громадянства».

У Федерації футболу України поки не коментують ситуації.

Якщо неправомірність підтвердиться, збірна України може отримати дві технічні поразки в матчах, у яких зіграв Мораєш: проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1).

Джерело: ТСН Проспорт