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    Колишній гравець «Шахтаря» одружився на дівчині Неймара

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    Дуглас оста і Наталія Феліш разом вже кілька років - Колишній гравець «Шахтаря» одружився на дівчині Неймара
    Дуглас оста і Наталія Феліш разом вже кілька років
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник Дулас Коста переїзд до Бразилії відзначив весіллям

    Дуглас Коста, котрий з донецького «Шахтаря» потрапив до збірної Бразилії, а згодом виступав за найсильніші клуби Німеччини та Італії, відповідно за «Баварію» та «Ювентус», в наступному сезоні захищатиме кольори бразильського «Греміо». Повернення на батьківщину півзахисник відзначив весіллям. 30-річний футболіст одружився на топ-моделі Наталії Феліш, якій приписують роман з найкращим бразильським нападником з «Парі Сен-Жермен» Неймаром.

    «Як багато близькості між нами. Життя подарувало мені тебе, Наталіє», – написав Дуглас Коста.

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    Виклала в соцмережі фото й Наталія.

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    Дуглас Коста раніше був одружений на Луїзі Рамос, з якою був знайомий з дитинства.

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    Коста провів у Європі трохи більше 10 років, п‘ять з яких віддав «Шахтарю». Є п’ятиразовим чемпіоном України, 3-разовим – Німеччини, 3-разовим – Італії. У складі збірної Бразилії півзахисник провів 31 матч і забив три м'ячі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ парі ФК «Шахтар» ФК Баварія
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    Колишній гравець «Шахтаря» одружився на дівчині Неймара