Збірна України здобула яскраву перемогу над Північною Ірландією

Команда Андрія Шевченка перервала безвиграшну серію, яка тривала сім матчів

Нарешті збірна України здобула перемогу. Останній раз така радісна подія трапилася в жовтні минулого року. Тоді наша команда взяла гору над іспанцями. Потім провела сім матчів, у яких три рази поступилася, а останні чотири матчі звели внічию.

Передостанній контрольний матч перед чемпіонатом Європи команда Андрія Шевченка провела проти Північної Ірландії. Минулого разу, на Євро-2016, суперник був сильніший. Але на відміну від тієї гри п’ятирічної давнини, цього разу бажання в українців було хоч відбавляй. Перший тайм команда провела на дуже високих швидкостях і справедливо повела в рахунку – 1:0. Гол на рахунку Александра Зубкова. Лівий півзахисник відгукнувся на передачу від Олександра Караваєва і головою вразив вільний кут. Автор гола, до речі, напередодні виступив у якості співака. Співав і російський реп, і пісень з репертуару Монатіка.

Збірна України виглядала дуже потужно. Перші 15 хвилин зустрічі гості середню лінію поля перетнули всього кілька разів. Моментів було вдосталь. Яремчук кілька разів не влучив з вигідної позиції, двічі з коронних позицій не реалізував Ярмоленко, Малиновський міг також забивати.

Північноірландці ж завдали одного удару по воротах Бущана і ледве не зрівняли рахунок. Після розіграшу стандартного положення Браун бив головою, проте голкіпер «Динамо» встиг зреагувати на удар.

По перерві ситуація на полі трохи змінилася. Гості бажали відігратися, і певний час контролювали м’яч. Створили кілька напів моментів біля воріт Бущана, проте реальніший шанс зрівняти рахунок втратили вже в компенсований арбітром час – били зі штрафного, але м’яч не влучив у ворота.

Українці ж повторили сюжет першого тайму. Другий гол назрівав і м’яч таки влетів у ворота від ноги Беседіна. Але арбітр його не зарахував, зафіксувавши положення «поза грою».

До цього ж моменту дратівливо нещастило Андрію Ярмоленку. Капітан змарнував ще дві нагоди відзначитися. Був момент у Шапаренка й Судакова, не використав вихід віч-на-віч Марлос. Прикро, звичайно, але це товариська гра, в ній експерементували. Малюнок дій української збірної сподобався, було видно, що гравці діють з натхненням. Були й недоліки. Особливо їх було помітно, коли почалися заміни. З виходом на поле нового футболіста на певний час втрачалася монолітність гри. Ну і, звичайно, реалізація. На те, щоб її покращити, в команди є рівно 10 днів. 13 червня збірна України стартує на Євро матчем з Нідерландами в Амстердамі.

Україна – Північна Ірландія – 1:0

Гол: Зубков (10)

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Шапаренко (Судаков, 73), Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновський, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседін, 46), Ярмоленко.

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Фергюсон (Сміт, 68), Браун (Маккелланд, 89), Кеткарт, Баллард, Севілл, Макканн (Уайт, 81), Макнейр, Даллас (Чарльз, 89), Макгінн (Томпсон, 46), Мадженніс (Лафферті, 61).