Фернандо Алонсо заінтригував: 14 серпня стане відомо, де він продовжить кар'єру



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У своєму Twitter пілот опублікував загадковий тизер

Пілот Формули-1 Фернандо Алонсо у своєму Twitter оголосив, що 14 серпня повідомить про важливі новини.

Поточний контракт гонщика з McLaren діє до завершення цього року, і майбутнє дворазового чемпіона світу Формули-1 є однією з головних тем під час літньої перерви у сезоні-2018.

Інші команди не виказують зацікавленості у послугах іспанця, тому у нього є два найімовірніші варіанти: залишитись у McLaren ще на рік, попри те, що ця команда так і не наблизилась до подіумів, або відмовитись від участі у перегонах Ф1 на користь інших категорій – наприклад, IndyCar.

Фернандо сказав, що використає літню перерву, щоб розібратися зі своїм майбутнім і тепер заінтригував, опублікувавши у своєму Twitter тизер з анонсом важливого оголошення, яке станеться 14 серпня.

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Джерело: ua.motorsport.com