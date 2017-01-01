FIA ускладнила правила допуску гонщиків до тренувань Гран Прі Формули-1

Пілоти відтепер повинні мати достатній досвід у Формулі-2, щоб потрапити в Ф1

Федерація змінила регламент у тій частині, де йдеться про суперліцензію. Зміни набувають чинності з 2018 року. Раніше гонщик, якого команда хоче посадити за кермо на тренуванні – зазвичай це перше п'ятничне тренування – мав проїхати 300 кілометрів за кермом «відповідної» (тобто не дуже старої) машини Формули-1 протягом двох



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На фот Альфонсо Селіс-молодший

Пілоти відтепер повинні мати достатній досвід у Формулі-2, щоб потрапити в Ф1

Федерація змінила регламент у тій частині, де йдеться про суперліцензію. Зміни набувають чинності з 2018 року.

Раніше гонщик, якого команда хоче посадити за кермо на тренуванні – зазвичай це перше п'ятничне тренування – мав проїхати 300 кілометрів за кермом «відповідної» (тобто не дуже старої) машини Формули-1 протягом двох днів, а також відповісти на запитання, що стосуються спортивного регламенту, аби отримати ліцензію, яка дозволяє брати участь лише у тренуваннях.

З наступного сезону гонщики матимуть не тільки виконати ці вимоги, а і провести шість гонок у Формулі-2, або мати на своєму рахунку за три сезони 25 балів, які згідно із правилами отримання суперліцензії можна заробити у відповідних молодших серіях.

Гонщик, який повторно хоче отримати суперліцензію, повинен мати за плечима повний сезон у Формулі-2, або 25 вищезазначених балів.

З усіх гонщиків, які запрошувалися командами на перші п'ятничні тренування у 2017-му, можливості сісти за кермо позбувся б лише Альфонсо Селіс (Force India), якби нові правила діяли вже цього року.

Усі інші правила, які стосуються кілометражу за кермом машини Ф1, розуміння правил і вимоги FIA, що гонщик «має постійно демонструвати свої вміння за кермом «формул», не змінилися.

Джерело: ua.motorsport.com