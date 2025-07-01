ФІДЕ дискваліфікувала 18-річного шахіста, який після поразки вдарив відеооператорку

У травні ФІДЕ на 60 днів тимчасово усунула Ю від змагань

У листопаді минулого року Федерація шахів США наклала однорічну заборону на участь Ю у турнірах

Апеляційна палата комісії Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) з етики та дисципліни на рік усунула від від міжнародних змагань 18-річного американського шахіста Крістофера Ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIDE.

У листопаді минулого року Федерація шахів США наклала однорічну заборону на участь Ю у турнірах під егідою організації через його поведінку на чемпіонаті США.

Шаховий клуб Сент-Луїса повідомляв, що Крістофер після поразки від Фабіано Каруани зім'яв бланк, вибіг із турнірної зали та вдарив ззаду відеооператорку. Пізніше Ю вибачився за свою поведінку, пояснивши свій вчинок емоціями.

У травні ФІДЕ на 60 днів тимчасово усунула Ю від змагань.

«ФІДЕ ухвалила, що рішення про усунення на один рік, винесене USCF і чинне з 15 листопада 2024 року по 14 листопада 2025 року, тепер буде застосовуватись у всьому світі. Протягом цього періоду Ю заборонено брати участь у будь-яких рейтингових турнірах ФІДЕ», – йдеться у повідомленні.

Також Ю призначили п'ятирічний випробувальний термін. Будь-яке подібне порушення протягом цього часу може призвести до подальших дисциплінарних заходів щодо шахіста.

Нагадаємо, «Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані. Таліби оголосили шахову гру харамом. Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що гра в шахи заборонена і закрила Афганську шахову федерацію.

Афганські шахісти звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити їм грати у шахи, а також отримувати фінансову допомогу для організації роботи шахових груп та змагань.

Представники Департаменту спорту та фізичного виховання «Талібану» повідомили їм, що указ еміра оголошує шахи забороненими та позбавив федерацію можливості продовжувати свою діяльність.