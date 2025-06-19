ГУР оновило перелік російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до списку

До переліку ГУР потрапили росіяни, які вітали диктатора Путіна з днем народження

На War&Sanctions зібрано інформацію про 159 спортсменів, кіберспортсменів та функціонерів з РФ, які підтримують війну

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

До переліку було додано інформацію ще про 10 російських спортсменів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих атлетів до списку стали матеріали «Главкому».

Ці спортсмени беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України, підтримують агресивну політику Кремля та водночас залишаються частиною світового спортивного середовища.

До оновленого переліку потрапили:

Яна Єгорян – російська фехтувальниця. Вона є амбасадором загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровоє отєчество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на ТОТ України.

Аліна Загітова – російська фігуристка, кореспондентка та ведуча «Першого каналу», амбасадорка російської нафтової компанії «Татнєфть». Відвідувала тимчасово окупований Крим, а у 2024 році публічно підтримала рішення Путіна про висунення його кандидатури на виборах президента РФ.

Клімент Колесніков – російський плавець, старший інструктор з фізичної підготовки та спорту спортивної команди при управлінні центрального округу військ національної гвардії РФ, має військове звання.

Евгеній Байдусов – російський борець греко-римського стилю, учасник Ігор країн СНД 2023 року та Чемпіонату Європи з боротьби 2025 року в Албанії. Член національної збірної Росії з греко-римської боротьби. Неодноразово використовував Z-символіку, яка популяризує російське вторгнення в Україну, а також відвідував тимчасово окупований Крим, публічно заявляючи, що вважає Сімферополь і Крим частиною Росії.

Арам Григорян – російський дзюдоїст, член національної збірної команди Росії з дзюдо, член спортивного клубу «Динамо», відомого своєю належністю до органів внутрішніх справ і держбезпеки РФ, а також учасник збору коштів на потреби російських військових формувань.

Ілля Буров – російський фристайліст, член олімпійської збірної команди Росії з фрістайлу, рядовий спортивної роти та інструктор центрального спортивного клубу армії РФ (ЦСКА) м. Севастополь, підпорядкованого міноборони РФ. Відкрито демонструє проросійську псевдопатріотичну символіку та публічно підтримує владу РФ у «боротьбі з нацизмом». Також він закликав «захищати російськомовне населення, громадян своєї країни».

Також до переліку були додані Лала Крамаренко, Максим Буров, Світлана Ромашина та Олександра Пацкевич.

Загалом у розділі «Чемпіони терору» зібрано інформацію про 159 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.