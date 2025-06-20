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Японський боксер частково втратив пам’ять після важкого нокауту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Японський боксер частково втратив пам’ять після важкого нокауту
З рингу Сасакі винесли на ношах

Спортсмен не пам’ятає подій за півтора місяця до бою, зокрема й факту згоди на участь у поєдинку

Японський боксер напівсередньої ваги Джин Сасакі (19-2-1, 13 КО) частково втратив пам’ять після поразки нокаутом у титульному поєдинку проти чемпіона світу WBO з США Браяна Нормана (28-0, 22 КО). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily.co.jp.

За словами керівника тренувального залу Сасакі Ісіо Накаї, спортсмен не пам’ятає подій за півтора місяця до бою, зокрема й факту згоди на участь у цьому поєдинку.

«Після бою його госпіталізували й зробили КТ. Крововиливів чи серйозних тілесних ушкоджень не виявлено. Але внаслідок сильного удару в потилицю Сасакі втратив пам’ять. Хоч тілесних травм не зафіксовано, він пройде додаткове медичне обстеження», – повідомив Накая.

У першому раунді Сасакі двічі побував у нокдауні, а в п’ятому раунді Норман нокаутував його. Після цього боксер не зміг самостійно підвестися – з рингу його винесли на ношах.

Нагадаємо, непереможений німецький боксер чеченського походження Абу Юсупов загинув у Берліні від ножового поранення. 39-річного спортсмена зарізали на вокзалі Гезундбруннен у столиці Німеччини. Невідомі вступили в конфлікт із росіянином, після чого його вдарили його ножем у шию. Поліція надала першу допомогу Юсупову. У лікарні боксер помер, не приходячи до тями. У спортсмена залишилися дружина та троє дітей. Зловмисника, який убив Юсупова, наразі розшукує поліція.

«Непереможений чеченський боксер Абу Юсупов отримав смертельне ножове поранення у Берліні. Історія затятості Абу, його любові до боксу назавжди залишиться у нашому виді спорту. Вся сім'я WBC та її президент Маурісіо Сулейман висловлюють наші глибокі співчуття сім'ї та друзям Абу в цей скрутний час», – відреагували на загибель спортсмена у Всесвітній боксерській раді.

Теги: бокс спорт

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