Таліби заборонили шахи в Афганістані

Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що в Афганістані гра в шахи заборонена

Афганські таліби оголосили шахову гру харамом

«Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру вивчення афганської політики Андрія Серенка.

Афганські таліби оголосили шахову гру харамом. Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що гра в шахи заборонена і закрила Афганську шахову федерацію.

9 травня афганські шахісти звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити їм грати у шахи, а також отримувати фінансову допомогу для організації роботи шахових груп та змагань.

Представники Департаменту спорту та фізичного виховання «Талібану» повідомили їм, що указ еміра оголошує шахи забороненими та позбавив федерацію можливості продовжувати свою діяльність.

Афганська шахова федерація після приходу до влади «Талібану» продовжувала існувати і працювати, навчаючи грі в шахи як чоловіків, так і жінок. У країни навіть проводилися змагання з шахів.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.