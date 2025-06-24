Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді: позиція Міжнародної федерації лижного спорту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді: позиція Міжнародної федерації лижного спорту
Лижник Большунов (третій ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках».

Рішення щодо відсторонення росіян і білорусів залишається чинним

Директор з комунікацій Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Бруно Сассі прокоментував можливе повернення російських та білоруських лижників на міжнародні змагання. Про це повідомляє «Главком».

У лютому 2022 року росіяни та білоруси були усунені від світових стартів через російську агресію проти України.

«Рішення про усунення російських та білоруських спортсменів було ухвалено Радою FIS. Зараз немає точної дати, коли вона збереться і прийме протилежне рішення. Попри це вже кілька разів були обговорення з цього питання. Рада FIS може ухвалити те чи інше рішення щодо російських та білоруських спортсменів у будь-який час, проте на даний момент конкретного дня немає», – заявив Сассі.

Він також зазначив, що рішення щодо відсторонення росіян і білорусів залишається чинним.

«Є рішення, яке було ухвалено кілька років тому. Через воєнний конфлікт було вирішено усунути громадян двох країн від змагань. Конфлікт триває і рішення залишається чинним. Об'єктивно, що є, те і є. Олімпійські ігри є окремим турніром зі своїми критеріями допуску. Незважаючи на це, кваліфікація на них відбувається через змагання FIS. На даний момент на цьому шляху дві організації пов'язані безпосередньо. Я не можу говорити за МОК про те, що може чи не може статися. З нашого боку ситуація залишається незмінною. Рішення трирічної давності чинне доти, доки інше не буде винесене Радою FIS», – сказав Сассі.

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: лижний спорт Олімпіада олімпійські ігри спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці здобули три золота на турнірі в Австрії
Українці успішно виступили на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо
16 червня, 13:44
Збірна України з легкої атлетики потрапила під обстріл у Луцьку
Збірна України з легкої атлетики потрапила під обстріл у Луцьку
6 червня, 12:22
У місті Серпухов на честь ліквідованого окупанта буде створений мурал
Стало відомо про ліквідацію ЗСУ чотириразового чемпіона світу з паверліфтингу
4 червня, 12:00
Кирилу Царенку (по центру) вдалося на фініші вирвати перемогу в німця Леннарта Яша
Українець вперше за 25 років переміг на престижній одноденці з велоспорту в Італії
3 червня, 17:58
У травні у світі вдалося виявити 58 підозрілих спортивних подій. 54 із 58 таких поєдинків припало на футбол
Експерти виявили 58 потенційно договірних матчів у травні цього року
3 червня, 17:45
Юлія Палашевська, Андрій Заплітний та Еліна Сєлємєнєва здобули бронзові нагороди у Марокко
Українські каратисти вибороли три бронзові нагороди на заключному етапі Прем’єр Ліги
2 червня, 13:40
Губернієв: За поточних розкладів російська делегація в Мілані не просто буде меншою за паризьку, а її взагалі може не бути
Пропагандист Губернієв поскаржився, що Олімпіада-2026 може пройти без росіян
28 травня, 15:27
Параплавці Київщини змагались у пʼяти стилях на різних дистанціях
Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання
27 травня, 13:27
Легкову байдуже під яким прапором змагатися
Російський олімпійський чемпіон принизив значення прапора РФ
26 травня, 17:25

Новини

Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді: позиція Міжнародної федерації лижного спорту
Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді: позиція Міжнародної федерації лижного спорту
Ястремська вийшла до другого кола турніру WTA
Ястремська вийшла до другого кола турніру WTA
Ліга націй з волейболу: розклад трансляцій поєдинків збірної України
Ліга націй з волейболу: розклад трансляцій поєдинків збірної України
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу поступилася в першому матчі
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу поступилася в першому матчі
Експрезидент МОК назвав своє найбільше досягнення на посаді
Експрезидент МОК назвав своє найбільше досягнення на посаді
Жіноча Ліга чемпіонів: українські клуби дізналися суперників у кваліфікації
Жіноча Ліга чемпіонів: українські клуби дізналися суперників у кваліфікації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
59K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
51K
Подяка російським митникам від генерала Малюка
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
17K
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua