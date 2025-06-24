Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді: позиція Міжнародної федерації лижного спорту

Лижник Большунов (третій ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках».

Рішення щодо відсторонення росіян і білорусів залишається чинним

Директор з комунікацій Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Бруно Сассі прокоментував можливе повернення російських та білоруських лижників на міжнародні змагання. Про це повідомляє «Главком».

У лютому 2022 року росіяни та білоруси були усунені від світових стартів через російську агресію проти України.

«Рішення про усунення російських та білоруських спортсменів було ухвалено Радою FIS. Зараз немає точної дати, коли вона збереться і прийме протилежне рішення. Попри це вже кілька разів були обговорення з цього питання. Рада FIS може ухвалити те чи інше рішення щодо російських та білоруських спортсменів у будь-який час, проте на даний момент конкретного дня немає», – заявив Сассі.

Він також зазначив, що рішення щодо відсторонення росіян і білорусів залишається чинним.

«Є рішення, яке було ухвалено кілька років тому. Через воєнний конфлікт було вирішено усунути громадян двох країн від змагань. Конфлікт триває і рішення залишається чинним. Об'єктивно, що є, те і є. Олімпійські ігри є окремим турніром зі своїми критеріями допуску. Незважаючи на це, кваліфікація на них відбувається через змагання FIS. На даний момент на цьому шляху дві організації пов'язані безпосередньо. Я не можу говорити за МОК про те, що може чи не може статися. З нашого боку ситуація залишається незмінною. Рішення трирічної давності чинне доти, доки інше не буде винесене Радою FIS», – сказав Сассі.

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.