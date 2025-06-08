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Скандал у Театрі на Подолі. Трупу не пустили на прем'єру вистави

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кадр із вистави «Гедда Ґаблер»
фото: David Petrosyan/Facebook

Заслужену артистку України Аллу Сергійко, яка працює в Театрі на Подолі з дня його заснування, не пустили на прем'єру вистави «Гедда Ґаблер»

Прем'єра нової вистави «Гедда Ґаблер» у Київському академічному драматичному театрі на Подолі обернулася скандалом. Актори театру, включаючи ветеранів трупи, не змогли потрапити на показ, тоді як головну сцену віддали запрошеному режисеру та артистам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на актрису Аллу Сергійко.

Заслужена артистка України Алла Сергійко, яка працює в Театрі на Подолі з дня його заснування та є дружиною відомого режисера Сергія Маслобойщикова, висловила глибоке обурення ситуацією.

«Вперше (з дня заснування нашого Театру, з часів Театру Естради) не бачила такої зневаги до трупи!!!…Не дати можливість людям, які працюють в театрі, побачити виставу, заради якої блокується Велика сцена, скасовуються інші вистави… Запрошені запрошують… своїх! А ви хто такі?..», – написала Алла Сергійко, обурюючись тим, що керівництво театру відмовило у місцях «рідним» акторам.

Скандал у Театрі на Подолі. Трупу не пустили на прем'єру вистави фото 1
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Скандал у Театрі на Подолі. Трупу не пустили на прем'єру вистави фото 2
Заслужена артистка України Алла Сергійко

Виставу «Гедда Ґаблер» поставив запрошений режисер Давид Петросян, який задіяв у ній акторів сторонніх театрів. Це зокрема: Ольга Голдис, яка виконує головну роль, Акмал Гурєзов у ролі Ейлерта Льовборґа, а також Фатіма Горбенко у ролі Теї Ельвстед.

«Гедда Габлер» (Hedda Gabler) – одна з найбільш визначних п’єс класичної європейської літератури, написана норвежцем Генріхом Ібсеном більше сотні років тому.
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Кадри із вистави «Гедда Ґаблер»
фото: David Petrosyan/Facebook, Наталія Борисова/Facebook

Серед перших відвідувачі вистава вже отримала схвальні відгуки. Так, Наталія Борисова пише, що акторська гра «очікувано прекрасна». «П'єса відома, входить у золотий фонд європейської драматургії. Тут і модернізм, і декаданс, й емансипація на повен зріст. Гедду періодично нарікають жіночою версією Гамлета, а в контексті нашого ХХІ століття вважають ледь не апологеткою фемінізму. Не буду писати багато: не хочу спойлерити, лише перший показ. Тож ідіть і дивіться самі, мої хороші. Але про свої враження скажу. Для мене Гедда завжди була не просто суперечлива, а абсолютно незрозуміла. Сильна, красива, незалежна, цинічна, нещасна, жорстока, егоїстична, така собі рафінована стерва, але навіщо все це? Шобишо? Інтерпретація цього образу Olga Goldys і David Petrosyan відповіла мені на це питання. Досить просто і лаконічно, не без провокацій, але переконливо», – написала вона. 

Скандал у Театрі на Подолі. Трупу не пустили на прем'єру вистави фото 3

Нагадаємо, що наразі Театром на Подолі керує народний артист України Богдан Бенюк. Він очолив заклад лише після смерті засновника театру Віталія Малахова, пропрацювавши все життя у театрі Франка.

Як відомо, висловлювання народного артиста України Богдана Бенюка щодо випадків домагань у театральних вишах викликали хвилю критики у соцмережах. 

Народний артист України Богдан Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких студенти звинувачують у сексуальних домаганнях і харасменті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Бенюка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Теги: Київ скандал театр

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