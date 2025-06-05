Збірна України із сокки вийшла до плей-оф Євро-2025

Заключний поєдинок у групі українці проведуть завтра, 6 червня, проти поляків

У другому турі групового етапу Євро-2025 із сокки, який проходить у Молдові, збірна України здолала команду Сербії з рахунком 7:2 і завдяки двом перемогам вже забезпечила собі місце в плей-оф турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2025 із сокки. Група С

Сербія – Україна – 2:7

Автори голів збірної України: Євген Мельничук (1), Кузьмак (4), Солонина (15), Росс (29), Буханевич (33), Малик (38), Дмитро Мельничук (39).

Заключний поєдинок у групі українці проведуть завтра, 6 червня, проти поляків (початок – о 16:00 за київським часом).

Збірна України вдруге в історії виступає на Євро з сокки: у 2024-му вийшли з групи, але поступилися німцям у першій грі плейоф. «Синьо-жовті» потрапили у групу C, де також виступатимуть Польща, Сербія та Італія.

Прямі трансляції турніру можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.

Сокка – різновид мініфутболу, де команди грають складами 6х6 два тайми по 20 хвилин.

Як повідомлялося, збірна України з сокки з перемоги розпочала виступи у груповому етапі чемпіонату Європи-2025 – 6:1 проти збірної Італії.

Стартовий тур Україна провела проти збірної Італії, яка посідає 21-ше місце у світовому рейтингу з сокки. Вже на 23-й секунді Антоніо Росс вивів збірну України вперед. Попри те, «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу до кінця тайму, пропустивши на 16-й хвилині після добивання – 1:1.

Після перерви збірна Україна відзначилася двічі за дві хвилини: результативні удари у активі Максима Нечая та Віталія Кузьмака. До кінця матчу українці довели рахунок до розгромного завдяки голам Тимофія Буханевича, Олександра Здебеського та Євгена Мельничука й здобули перемогу – 6:1.

Євро-2025 з сокки. 1-й тур

Італія – Україна 1:6

Голи України: Росс, 1, Нечай, 23, Кузьмак, 24, Буханевич, 29, Здебеський, 33, Мельничук, 36

До плей-оф виходять топ-3 команди в групі за підсумками чотирьох турів.

Нагадаємо, 3 червня, жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії.