ФІФА може дозволити фан-зони у Криму під час ЧС-2018 у Росії

Схоже, що ФІФА може визнати анексію Криму Росією

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) неофіційно підтвердила, що мінімум дві фан-зони будуть працювати на території анексованого Росією Криму під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про усну домовленість з ФІФА розповів президент Кримського футбольного союзу Юрій Вєтоха, повідомляє ТАСС. «Ми відправили до ФІФА листа, вони усно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фан-зона ЧС-2018. Фото: 24tv

Схоже, що ФІФА може визнати анексію Криму Росією

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) неофіційно підтвердила, що мінімум дві фан-зони будуть працювати на території анексованого Росією Криму під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Про усну домовленість з ФІФА розповів президент Кримського футбольного союзу Юрій Вєтоха, повідомляє ТАСС.

«Ми відправили до ФІФА листа, вони усно підтвердили, що фан-зони в Криму будуть дозволені, як і на всій території Росії, але це все ще неофіційно. Ми поки не знаємо, скільки їх буде», - сказав він.

«Ми говорили точно про дві фан-зони - в Севастополі та Сімферополі, а решту вже будемо дивитися за вимогами ФІФА. Сподіваємося, що отримаємо відповідь якомога швидше», - сказав Вєтоха.

Раніше була інформація, що у ФІФА не надали жителям Криму можливості напряму купувати квитки на матчі ЧС-2018.

Згодом у ФІФА заявили, що проживання в Криму не завадить уболівальникам придбати квитки на матчі чемпіонату.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня 2018-го року у Росії.

Читайте також: Росія в шоці: геям дозволили обніматися та цілуватися під час Чемпіонату світу з футболу.