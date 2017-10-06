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    ФІФА може дозволити фан-зони у Криму під час ЧС-2018 у Росії

    Схоже, що ФІФА може визнати анексію Криму Росією
    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) неофіційно підтвердила, що мінімум дві фан-зони будуть працювати на території анексованого Росією Криму під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про усну домовленість з ФІФА розповів президент Кримського футбольного союзу Юрій Вєтоха, повідомляє ТАСС. «Ми відправили до ФІФА листа, вони усно
    • Вчора, 22:21
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    Фан-зона ЧС-2018. Фото: 24tv
    Фан-зона ЧС-2018. Фото: 24tv

    Схоже, що ФІФА може визнати анексію Криму Росією

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) неофіційно підтвердила, що мінімум дві фан-зони будуть працювати на території анексованого Росією Криму під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

    Про усну домовленість з ФІФА розповів президент Кримського футбольного союзу Юрій Вєтоха, повідомляє ТАСС.

    «Ми відправили до ФІФА листа, вони усно підтвердили, що фан-зони в Криму будуть дозволені, як і на всій території Росії, але це все ще неофіційно. Ми поки не знаємо, скільки їх буде», - сказав він.

    «Ми говорили точно про дві фан-зони - в Севастополі та Сімферополі, а решту вже будемо дивитися за вимогами ФІФА. Сподіваємося, що отримаємо відповідь якомога швидше», - сказав Вєтоха.

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    Раніше була інформація, що у ФІФА не надали жителям Криму можливості напряму купувати квитки на матчі ЧС-2018.

    Згодом у ФІФА заявили, що проживання в Криму не завадить уболівальникам придбати квитки на матчі чемпіонату.

    Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня 2018-го року у Росії.

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