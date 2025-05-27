Анчелотті пояснив відсутність Неймара у складі збірної Бразилії

Бразилія проведе матчі з Еквадором та Парагваєм у кваліфікації до чемпіонаті світу 2026 року

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті розповів, чому не викликав Неймара до національної команди. Про це повідомляє Главком з посиланням на Marca.

Бразилія проведе матчі з Еквадором та Парагваєм у кваліфікації до чемпіонаті світу 2026 року. Ігри відбудуться 6 та 11 червня.

«Ми маємо перемогти, бо це два важливі матчі для забезпечення кваліфікації на чемпіонат світу. Неймар щойно оговтався від травми. Також є багато таких гравців як Жоелінтон, Мілітао, Едерсон, Родріго, Габріель… Та інші, які не змогли приїхати через травми. Ми розраховуємо на Неймара у його найкращій формі. Він приїхав до Бразилії, аби потрапити на чемпіонат світу. Я поговорив з ним, щоб пояснити це, і він повністю погоджується», – заявив Анчелотті.

Карло Анчелотті став першим іноземним тренером в історії збірної Бразилії.

«Залучення Карло Анчелотті до збірної Бразилії – більш ніж стратегічний крок. Це заява усьому світу, що ми маємо намір повернути собі перше місце на п'єдесталі. Він є найвеличнішим тренером в історії, а тепер він очолить найкращу збірну на планеті. Разом ми напишемо нові славні сторінки в історії бразильського футболу», – заявив голова CBF Едналдо Родрігес.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу.

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.