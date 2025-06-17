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ФІФА відмовилася показувати антирасистські гасла на клубному чемпіонаті світу – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ФІФА відмовилася показувати антирасистські гасла на клубному чемпіонаті світу – ЗМІ
Зміни у політиці ФІФА можуть бути пов'язані з поточною обстановкою в США

З початку клубного чемпіонату світу на стадіонах не було оголошень щодо антирасистського протоколу

ФІФА не вестиме антирасистську кампанію під час клубного чемпіонату світу з футболу у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Зазначається, що організація ухвалила рішення не показувати під час турніру відеоролики, вивіски та інші матеріали, в яких прямо згадується боротьба з расизмом та дискримінацією.

При цьому стверджується, що ФІФА готувала матеріали для акцій боротьби з расизмом протягом кількох місяців до початку турніру, але досі не демонструвала їх на матчах та в соцмережах. Крім того, з початку клубного чемпіонату світу на стадіонах не було оголошень щодо антирасистського протоколу, що застосовується на турнірах під егідою організації.

Передбачається, що зміни у політиці ФІФА можуть бути пов'язані з поточною обстановкою в США, де багато корпорацій та установ відмовляються від програм забезпечення інклюзивності та різноманітності.

Зазначається, що голова ФІФА Джанні Інфантіно тісно співпрацює з адміністрацією Дональда Трампа і був присутнім як на передвиборчому мітингу, так і на інавгурації президента США.

Також наразі невідомо, чи будуть матеріали, що закликають до боротьби з расизмом, демонструватися на чемпіонаті світу з футболу у 2026 році, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, фанати «Атлетіко» отримали від 14 до 22 місяців в'язниці за підвішену ляльку Вінісіуса.

Теги: расизм НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

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