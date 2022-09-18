Фінал Ліги чемпіонів вперше в історії може відбутися у США

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 пройде 10 червня на стадіоні «Ататюрк» у Стамбулі

Раніше фінали Ліги чемпіонів ніколи не проводились за межами Європи

Один із фіналів Ліги чемпіонів може пройти у США.

УЄФА розглядає можливість проведення вирішального матчу турніру у Сполучених Штатах Америки, повідомляє As.

За розширення географії європейського футбольного ринку також виступає Асоціація європейських клубів (ECA), оскільки це призвело б до зростання доходів від продажу спонсорських та телевізійних прав.

Очікується, що наступного тижня відбудеться засідання генеральної асамблеї у Стамбулі (Туреччина), де буде обговорено потенційну пропозицію.

Раніше фінали Ліги чемпіонів ніколи не проводились за межами Європи.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 пройде 10 червня на стадіоні «Ататюрк» у Стамбулі.