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Фінал Ліги чемпіонів вперше в історії може відбутися у США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Фінал Ліги чемпіонів вперше в історії може відбутися у США
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 пройде 10 червня на стадіоні «Ататюрк» у Стамбулі

Раніше фінали Ліги чемпіонів ніколи не проводились за межами Європи

Один із фіналів Ліги чемпіонів може пройти у США.

УЄФА розглядає можливість проведення вирішального матчу турніру у Сполучених Штатах Америки, повідомляє As.

За розширення географії європейського футбольного ринку також виступає Асоціація європейських клубів (ECA), оскільки це призвело б до зростання доходів від продажу спонсорських та телевізійних прав.

Очікується, що наступного тижня відбудеться засідання генеральної асамблеї у Стамбулі (Туреччина), де буде обговорено потенційну пропозицію.

Раніше фінали Ліги чемпіонів ніколи не проводились за межами Європи.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 пройде 10 червня на стадіоні «Ататюрк» у Стамбулі.

Теги: Туреччина Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ США

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