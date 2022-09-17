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Український футболіст став гравцем тижня в єврокубку

Альона Боженко
glavcom.ua
Український футболіст став гравцем тижня в єврокубку
Артема Довбика визнано гравцем тижня в єврокубку
фото із відкритих джерел

Довбик був серед претендентів і на звання найкращого голу тижня

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик за результатами голосування став найкращим футболістом 2-го туру групового раунду Ліги конференцій. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Зазначимо, що у виїзному матчі 2-го туру Ліги конференцій проти «Аполлона» (3:1) Довбик забив 2 голи та віддав асист на Валентина Рубчинського.

Конкурентами Артема у боротьбі за звання найкращого гравця тижня були Сердар Гюрлер із «Башакшехіра», Емманюель Банда з «Юргордена» та Деян Любічіч із «Кельна».

Окрім того, Довбик був серед претендентів і на звання найкращого голу тижня в Лізі конференцій. Але там його влучний удар посів лише четверте місце.

Нагадаємо, 15 вересня у другому турі групового турніру Ліги Європи УЄФА київське «Динамо» програло кіпрському клубу АЕК (Ларнака)

Разом з тим 14 вересня, донецький «Шахтар» зіграв унічию проти шотландського «Селтіка» у другому турі Ліги чемпіонів. «Шахтар» у другому матчі поспіль взяв очки та продовжує очолювати турнірну таблицю групи F, маючи в активі чотири очки. 

 

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик

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