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Українська гімнастка Онопрієнко зупинилася за крок від п'єдесталу чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українська гімнастка Онопрієнко зупинилася за крок від п'єдесталу чемпіонату світу
Прикрі помилки завадили Онопрієнко здобути нагороду
фото: rgwch2022.com

Онопрієнко показала найкращий результат України на чемпіонатах світу в багатоборстві за чотири роки

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Софії (Болгарія) відбулися змагання в індивідуальному багатоборстві. 

Чемпіонкою світу стала італійка Софія Рафаеллі – 133.25. Українка Вікторія Онопрієнко стала четвертою з результатом – 125.05.

Вікторія була серед лідерок, втім прикрі помилки у вправі зі стрічкою завадили їй поборотись за нагороди.

Зазначимо, що Онопрієнко показала найкращий результат України за чотири роки. Останній раз українка піднімалася так високо у багатоборстві у 2018-му, коли Влада Нікольченко фінішувала четвертою.

Також у цьому фіналі розігрувались три путівки на Олімпіаду-2024. Їх для своїх країн вибороли призерки багатоборства.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики

Фінал. Багатоборство

  1. Софія Рафаеллі (Італія) – 133,250
  2. Дарина Варфоломіїв (Німеччина) – 132,450
  3. Стиляна Ніколова (Болгарія) – 128,800
  4. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 125,050
Теги: Вікторія Онопрієнко Болгарія Італія художня гімнастика Німеччина

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