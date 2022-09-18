Українська гімнастка Онопрієнко зупинилася за крок від п'єдесталу чемпіонату світу

Онопрієнко показала найкращий результат України на чемпіонатах світу в багатоборстві за чотири роки

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Софії (Болгарія) відбулися змагання в індивідуальному багатоборстві.

Чемпіонкою світу стала італійка Софія Рафаеллі – 133.25. Українка Вікторія Онопрієнко стала четвертою з результатом – 125.05.

Вікторія була серед лідерок, втім прикрі помилки у вправі зі стрічкою завадили їй поборотись за нагороди.

Зазначимо, що Онопрієнко показала найкращий результат України за чотири роки. Останній раз українка піднімалася так високо у багатоборстві у 2018-му, коли Влада Нікольченко фінішувала четвертою.

Також у цьому фіналі розігрувались три путівки на Олімпіаду-2024. Їх для своїх країн вибороли призерки багатоборства.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики

Фінал. Багатоборство