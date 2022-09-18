Українська гімнастка Онопрієнко зупинилася за крок від п'єдесталу чемпіонату світу
Онопрієнко показала найкращий результат України на чемпіонатах світу в багатоборстві за чотири роки
На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Софії (Болгарія) відбулися змагання в індивідуальному багатоборстві.
Чемпіонкою світу стала італійка Софія Рафаеллі – 133.25. Українка Вікторія Онопрієнко стала четвертою з результатом – 125.05.
Вікторія була серед лідерок, втім прикрі помилки у вправі зі стрічкою завадили їй поборотись за нагороди.
Зазначимо, що Онопрієнко показала найкращий результат України за чотири роки. Останній раз українка піднімалася так високо у багатоборстві у 2018-му, коли Влада Нікольченко фінішувала четвертою.
Також у цьому фіналі розігрувались три путівки на Олімпіаду-2024. Їх для своїх країн вибороли призерки багатоборства.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики
Фінал. Багатоборство
- Софія Рафаеллі (Італія) – 133,250
- Дарина Варфоломіїв (Німеччина) – 132,450
- Стиляна Ніколова (Болгарія) – 128,800
- Вікторія Онопрієнко (Україна) – 125,050
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