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Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи у легкій вазі за версією EBU

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи у легкій вазі за версією EBU
35-річний Берінчик володіє титулом Всесвітньої боксерської організації - WBO International
фото з відкритих джерел

Українець позбувся пояса, який здобув у грудні 2022 року завдяки перемозі над французом Іваном Менді

Українець Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи у легкій вазі за версією EBU. Про це повідомляє BoxingScene.  

Спортсмен відмовився захищати титул чемпіона EBU (Європейського боксерського союзу) в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти 46-річного італійця Еміліано Марсілі, з яким він міг зустрітися 24 червня. 

Таким чином українець позбувся пояса, який здобув у грудні 2022 року завдяки перемозі над французом Іваном Менді. Тож Еміліано Марсілі посперечається за вакантне звання з іншим суперником. 

До слова, 35-річний Берінчик також володіє титулом Всесвітньої боксерської організації - WBO International.  

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик перед початком бою з французом Іваном Менді вийшов на ринг у військовій формі з шевроном спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кракен».

Прикметно, що Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине (колишня назва до 2016 року міста Краснодон), Луганська область. З 2014 року місто перебуває під російською окупацією. 

Зазначимо, Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) прийняла рішення дозволити змагатися атлетам з Росії та Білорусі у нейтральному статусі

Ці умови стосуються критеріїв допуску, яким повинні відповідати спортсмени з російським або білоруським паспортом для участі в змаганнях IWF, а також дотримання ними статусу суворого нейтралітету під час участі в цих змаганнях.

Також незалежний трибунал Міжнародного паралімпійського комітета (МПК) задовольнив апеляцію російського та білоруського комітетів щодо рішення про призупинення членства в організації.

Теги: бокс спорт

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