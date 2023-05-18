Тільки Бог може щось змінити: Ломаченко знайшов чергову відмовку про війну

Василь Ломаченко не зміг відверто відповісти на запитання про війну в Україні

Український боксер Василь Ломаченко продовжує опиратися на свої надрелігійні вірування, що, на його думку, слугує хорошою відмовкою на важливі запитання. Український боксер вирішив не озвучувати агресора у війні не території нашої держави, проте зазначив, що саме Бог – це єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні.Про це боксер повідомив під час своєї пресконференції.

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«Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну», – розповів Ломаченко.

Нагадаємо, що бій українського боксера з Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня. Боксери також встигли провести пресконференцію, а на передодні Василь зазначив, що він буде битися за свою країну.

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Раніше колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував у своєму Instagram хвалебний пост на адресу митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.

До слова, в Україні відмовилися транслювати бій Ломаченка. Поєдинок відбудеться 20 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena, і вже точно відомо, що його трансляція не відбудеться на відеосервісі Megogo.