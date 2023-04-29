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Зеленський отримав «Оскара»: хто вручив статуетку президенту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський отримав «Оскара»: хто вручив статуетку президенту
Зеленський пообіцяв повернути статуетку власнику після перемоги України
фото: скріншот із відео

Главі держави постійно дарують речі, пов’язані з перемогою

Президенту України Володимиру Зеленському постійно дарують речі, пов’язані з перемогою. Сувеніри глава держави зберігає у своєму кабінеті. Про це йдеться у спецпроекті Дмитра Комарова «Рік. За кадром».

Так, ірландський рок-музикант, вокаліст рок-гурту «U2» Боно, який приїздив в Україну з концертом, подарував Зеленському свою гітару, а титулована українська тенісистка Еліна Світоліна – свою переможну ракетку.

Боксер Олександр Усик передав президенту статуетку боксерської рукавиці. А американський актор та кінорежисер Шонн Пенн узагалі залишив Зеленському свого «Оскара».

«Він подарував, але ми домовилися, що коли Україна переможе, я віддам «Оскара», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, американська кіноакадемія відмовилася показувати звернення президента України Володимира Зеленського на вручення премії «Оскар». 

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Теги: Еліна Світоліна Україна Олександр Усик актор музикант

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