Зеленський отримав «Оскара»: хто вручив статуетку президенту
Главі держави постійно дарують речі, пов’язані з перемогою
Президенту України Володимиру Зеленському постійно дарують речі, пов’язані з перемогою. Сувеніри глава держави зберігає у своєму кабінеті. Про це йдеться у спецпроекті Дмитра Комарова «Рік. За кадром».
Так, ірландський рок-музикант, вокаліст рок-гурту «U2» Боно, який приїздив в Україну з концертом, подарував Зеленському свою гітару, а титулована українська тенісистка Еліна Світоліна – свою переможну ракетку.
Боксер Олександр Усик передав президенту статуетку боксерської рукавиці. А американський актор та кінорежисер Шонн Пенн узагалі залишив Зеленському свого «Оскара».
«Він подарував, але ми домовилися, що коли Україна переможе, я віддам «Оскара», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, американська кіноакадемія відмовилася показувати звернення президента України Володимира Зеленського на вручення премії «Оскар».
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