В Україні відмовилися транслювати бій Ломаченка: деталі

Орієнтовний час початку – 6:00 ранку неділі, 21 травня, за київським часом.

Поєдинок відбудеться 20 травня в американському Лас-Вегасіна арені MGM Grand Garden Arena

Українські любителі боксу ризикують не побачити бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

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Поєдинок відбудеться 20 травня в американському Лас-Вегасіна арені MGM Grand Garden Arena, і вже точно відомо, що його трансляція не відбудеться на відеосервісі Megogo.

Орієнтовний час початку – 6:00 ранку неділі, 21 травня, за київським часом.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спортивна редакція Megogo відповіла на запитання одного з уболівальників щодо показу поєдинку: «Медіасервіс Megogo не транслюватиме бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні».

Шанувальник боксу закликав платформу організувати трансляцію вечора боксу на платній основі (PPV).

«Дуже дивне рішення. Ви ж транслювали завжди вечори боксу Top Rank. Зробіть трансляцію по PPV, фанатів повно, які заплатять гроші. Я думаю, за такий бій можна ціну немаленьку поставити. Краще Megogo заплатимо, ніж купувати трансляцію на ESPN», – зазначив він.

Нагадаємо, у США відбулася перша пресконференція після анонсу поєдинку та перша битва поглядів.

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На подію Гейні прийшов у стильному костюмі пісочного кольору та темних окулярах, тоді як 35-річний українець одягнув чорну футболу з зображенням Ісуса Христа.

Окрім цього, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував у своєму Instagram хвалебний пост на адресу митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.

Також, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує активно підтримувати Московську церкву. Знаменитий боксер у себе в Instagram виклав відео із віршем на підтримку УПЦ МП.