Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина
Боксер не зможе завітати на поєдинок Василя Ломаченка проти Девіна Хейні
Український боксер Олександр Усик не приїде на бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Про це повідомив менеджер Усика Егіс Клімас.
«Усик не буде присутній на поєдинку. Він щойно вилетів з України, у його дружини був день народження. Вони займалися цим. Також Усик зайнятий роботою з USYK Foundation. Він запустив фонд, який допомагає людям, які втратили будинки в Україні, постраждалим. Це все треба організувати», – сказав Клімас.
Девін Хейні захищатиме у бою з Ломаченком титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 20 травня у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки в Instagram для користувачів з України.
Нагадаємо, український боксер продовжує опиратися на свої надрелігійні вірування, що, на його думку, слугує хорошою відмовкою на важливі запитання. Український боксер вирішив не озвучувати агресора у війні не території нашої держави, проте зазначив, що саме Бог – це єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні.
До слова, в Україні відмовилися транслювати бій Ломаченка. Поєдинок відбудеться 20 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena, і вже точно відомо, що його трансляція не відбудеться на відеосервісі Megogo.
Коментарі — 0