Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина

glavcom.ua
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина
За словами менеджера, Усик зайнятий роботою з USYK Foundation
фото з відкритих джерел

Боксер не зможе завітати на поєдинок Василя Ломаченка проти Девіна Хейні

Український боксер Олександр Усик не приїде на бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Про це повідомив менеджер Усика Егіс Клімас.

«Усик не буде присутній на поєдинку. Він щойно вилетів з України, у його дружини був день народження. Вони займалися цим. Також Усик зайнятий роботою з USYK Foundation. Він запустив фонд, який допомагає людям, які втратили будинки в Україні, постраждалим. Це все треба організувати», – сказав Клімас.

Девін Хейні захищатиме у бою з Ломаченком титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 20 травня у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки в Instagram для користувачів з України.

Нагадаємо, український боксер продовжує опиратися на свої надрелігійні вірування, що, на його думку, слугує хорошою відмовкою на важливі запитання. Український боксер вирішив не озвучувати агресора у війні не території нашої держави, проте зазначив, що саме Бог – це єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні.

До слова, в Україні відмовилися транслювати бій Ломаченка. Поєдинок відбудеться 20 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena, і вже точно відомо, що його трансляція не відбудеться на відеосервісі Megogo.

 

Теги: спорт бокс Василь Ломаченко Олександр Усик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Паєвська
Юлія «Тайра» Паєвська: «Після перемоги я сяду і розплачусь»
25 квiтня, 13:32
Українські спортсменки здобули три «срібла» на чемпіонаті Європи-2023 з вільної боротьби
Українки здобули три медалі у вільній боротьбі на чемпіонаті Європи-2023
21 квiтня, 05:05
Дар'я Коваль, Ірина Коннова та Ольга Чеботаренко вибороли «золото» на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
6 травня, 02:24
Президент МОК Томас Бах виступив із черговою заявою на підтримку росіійських і білоруських спортсменів
Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів
8 травня, 01:11
Всесвітня федерація тхеквондо повідомила, що проводить перевірку спортсменів на причетність до підтримки війни в Україні
Спортсменам РФ загрожує недопуск до чемпіонату з тхеквондо через підтримку війни
17 травня, 12:16
Українська асоціація з футболу вирішила, що «продовжуватиме роботу» з Ребровим
Українська асоціація з футболу визначилася з новим тренером для збірної
Вчора, 14:40
Олександр Усик відвідав позиції ЗСУ на фронті
Боксер Усик обстріляв з міномета позиції окупантів: ЗСУ показали потужне відео
28 квiтня, 10:49
Зеленський пообіцяв повернути статуетку власнику після перемоги України
Зеленський отримав «Оскара»: хто вручив статуетку президенту
29 квiтня, 18:58
Олександр Хміль виступав за Україну на юнацькому та молодіжному чемпіонатах світу
У боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею
12 травня, 19:11

Новини

Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина
Продаж Мудрика в «Челсі»: «Шахтар» сплатив в український бюджет майже 300 млн грн
Продаж Мудрика в «Челсі»: «Шахтар» сплатив в український бюджет майже 300 млн грн
Вінничанин здобув бронзу Чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів із вадами слуху
Вінничанин здобув бронзу Чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів із вадами слуху
Президент МОК натякнув на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024
Президент МОК натякнув на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024
Українська асоціація з футболу визначилася з новим тренером для збірної
Українська асоціація з футболу визначилася з новим тренером для збірної
ФІФА представила логотип чемпіонату світу 2026
ФІФА представила логотип чемпіонату світу 2026

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
55K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
19K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
17K
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч
16K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
14K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту