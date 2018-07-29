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    Формула-1. Хемілтон виграв кваліфікацію Гран Прі Угорщини

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    <span>Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини. Фото Reuters</span><br /><br /><br /> - Формула-1. Хемілтон виграв кваліфікацію Гран Прі Угорщини
    Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини. Фото Reuters


    Дуету пілотів Mercedes не було рівних на трасі.

    На автодромі «Хунгароринг» у Будапешті завершилася кваліфікація Гран Прі Угорщини чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1.

    Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

    Найкращий результат показав британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, 

    Своє найшвидше коло британець проїхав за 1 хвилину 35,658 секунди.

    Його партнер по команді Валттері Боттас відстав від напарника всього на 0,26 секунди.

    Треті та четверті місця і другу решітку стартового поля гонки за підсумками кваліфікації зайняли пілоти Ferrari Кімі Райкконен і Себастьян Феттель.

    П'ятірку кращих гонщиків сьогодні замкнув Карлос Сайнс на Renault.

    Гонка Гран Прі Угорщини відбудеться сьогодні, 29 червня.

    Початок - о 16.00 за київським часом.

    Нагадаємо, третю практику Гран Прі Угорщини виграв Феттель.

    Угорщина Автоспорт Формула-1
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