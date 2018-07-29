Формула-1. Хемілтон виграв кваліфікацію Гран Прі Угорщини



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Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини. Фото Reuters







Дуету пілотів Mercedes не було рівних на трасі.

На автодромі «Хунгароринг» у Будапешті завершилася кваліфікація Гран Прі Угорщини чемпіонату світу з автоспорту у класі машин Формула-1.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Найкращий результат показав британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон,

Своє найшвидше коло британець проїхав за 1 хвилину 35,658 секунди.

Його партнер по команді Валттері Боттас відстав від напарника всього на 0,26 секунди.

Треті та четверті місця і другу решітку стартового поля гонки за підсумками кваліфікації зайняли пілоти Ferrari Кімі Райкконен і Себастьян Феттель.

П'ятірку кращих гонщиків сьогодні замкнув Карлос Сайнс на Renault.

Гонка Гран Прі Угорщини відбудеться сьогодні, 29 червня.

Початок - о 16.00 за київським часом.

Нагадаємо, третю практику Гран Прі Угорщини виграв Феттель.