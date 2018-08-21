Формула-1. Перес залишається у Force India, Стролл повинен стати його напарником
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Водночас, Естебан Окон змушений буде шукати нове місце роботи
Мексиканський пілот Ф1 Серхіо Перес сказав, що підписання нової угоди із Force India знаходиться у заключній стадії після того, як було вирішене майбутнє цієї команди.
Серхіо Перес виступав у складі Force India із 2014 року, і за цей час здобув п’ять подіумів. Але на початку 2018-го він визнав, його подальше перебування у цій команді залежить від того, чи вийде вона із критичного фінансового стану.
І тепер, коли це питання вирішене, Перес, якого пов’язували з іншими колективами Формули-1, заявив, що близький до укладання нової угоди з індійською стайнею.
Перес зіграв важливу роль у нещодавньому продажу Force India, оскільки саме з його ініціативи в команді було запроваджено тимчасову адміністрацію, щоб запобігти банкрутству.
Доля Force India вирішилась швидко – було прийнято пропозицію від консорціуму на чолі з мільярдером Лоуренсом Строллом. Його син Ленс, який виступає у Williams із 2017 року, як очікується, має також перейти до Force India наступного сезону.
Ймовірний склад пілотів Перес - Стролл у Force India наступного року змусить чинного напарника Серхіо – Естебана Окона – шукати інше місце на сезон-2019.
Це може бути досить проблематично, з урахуванням, що два потенційні місця були нещодавно зайняті – Даніелем Ріккардо в Renault і Карлосом Сайнсом у McLaren.
Джерело: ua.motorsport.com