Формула-1. Перше тренування Гран Прі Італії виграв Серхіо Перес



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Пілоти змушені були змагатися на мокрій трасі

В Італії на трасі «Монца» завершилася перше п'ятничне тренування Гран Прі Формули-1.

Найшвидшим у цій сесії став мексиканець Серхіо Перес на Racing Point Force India.

Другий час належить фіну Кімі Райкконену на , а трійку лідерів замкнув француз Естебан Окон на Racing Point Force India.

Зауважимо, що траса була мокрою, адже протягом певного часу йшов дощ.

Формула-1

Гран Прі Італії

Перша практика

1. Серхіо Перес (Force India) - 1:34,000

2. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,550

3. Естебан Окон (Force India) +0,593

4. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +1,024

5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +1,207

6. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +1,438

7. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,665

8. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1,995

9. Ніко Хюлькенберг (Renault) +2,107

10. Валттері Боттас (Mercedes) +2,238

11. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +2,546

12. Шарль Леклер (Sauber) +2,648

13. Кевін Магнуссен (Haas) +3,066

14. Фернандо Алонсо (McLaren) +3,426

15. Ромен Грожан (Haas) +3,683

16. Маркус Ерікссон (Sauber) +3,790

17. Себастьян Феттель (Ferrari) +3,867

18. Сергій Сироткін (Williams) +3,929

19. Ленс Стролл (Williams) +4,253

20. Ландо Норріс (McLaren) +4,282.