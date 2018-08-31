  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Формула-1. Перше тренування Гран Прі Італії виграв Серхіо Перес

    • Розсилка
    Формула-1. Перше тренування Гран Прі Італії виграв Серхіо Перес

    Пілоти змушені були змагатися на мокрій трасі

    В Італії на трасі «Монца» завершилася перше п'ятничне тренування Гран Прі Формули-1.

    Найшвидшим у цій сесії став мексиканець Серхіо Перес на Racing Point Force India.

    Другий час належить фіну Кімі Райкконену на , а трійку лідерів замкнув француз Естебан Окон на Racing Point Force India.

    Зауважимо, що траса була мокрою, адже протягом певного часу йшов дощ.

    Формула-1

    Гран Прі Італії

    Перша практика

    1. Серхіо Перес (Force India) - 1:34,000
    2. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,550
    3. Естебан Окон (Force India) +0,593
    4. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +1,024
    5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +1,207
    6. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +1,438
    7. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,665
    8. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1,995
    9. Ніко Хюлькенберг (Renault) +2,107
    10. Валттері Боттас (Mercedes) +2,238
    11. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +2,546
    12. Шарль Леклер (Sauber) +2,648
    13. Кевін Магнуссен (Haas) +3,066
    14. Фернандо Алонсо (McLaren) +3,426
    15. Ромен Грожан (Haas) +3,683
    16. Маркус Ерікссон (Sauber) +3,790
    17. Себастьян Феттель (Ferrari) +3,867
    18. Сергій Сироткін (Williams) +3,929
    19. Ленс Стролл (Williams) +4,253
    20. Ландо Норріс (McLaren) +4,282.

    Італія Автоспорт Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ