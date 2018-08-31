Формула-1. Перше тренування Гран Прі Італії виграв Серхіо Перес
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Пілоти змушені були змагатися на мокрій трасі
В Італії на трасі «Монца» завершилася перше п'ятничне тренування Гран Прі Формули-1.
Найшвидшим у цій сесії став мексиканець Серхіо Перес на Racing Point Force India.
Другий час належить фіну Кімі Райкконену на , а трійку лідерів замкнув француз Естебан Окон на Racing Point Force India.
Зауважимо, що траса була мокрою, адже протягом певного часу йшов дощ.
Формула-1
Гран Прі Італії
Перша практика
1. Серхіо Перес (Force India) - 1:34,000
2. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,550
3. Естебан Окон (Force India) +0,593
4. Брендон Гартлі (Toro Rosso) +1,024
5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +1,207
6. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +1,438
7. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,665
8. Карлос Сайнс-молодший (Renault) +1,995
9. Ніко Хюлькенберг (Renault) +2,107
10. Валттері Боттас (Mercedes) +2,238
11. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +2,546
12. Шарль Леклер (Sauber) +2,648
13. Кевін Магнуссен (Haas) +3,066
14. Фернандо Алонсо (McLaren) +3,426
15. Ромен Грожан (Haas) +3,683
16. Маркус Ерікссон (Sauber) +3,790
17. Себастьян Феттель (Ferrari) +3,867
18. Сергій Сироткін (Williams) +3,929
19. Ленс Стролл (Williams) +4,253
20. Ландо Норріс (McLaren) +4,282.