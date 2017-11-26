Формула-1 показала нову емблему (відео)

Комерційний шеф Формули-1 Шон Братчес сказав, що рішення змінити логотип виникло тому, що старий дизайн не підходив для сучасних цифрових платформ

Боси Формули-1 показали нову емблему чемпіонату і пояснили, чому потрібно було прибрати старе зображення, що використовувалося протягом 23 років. Незабаром після церемонії нагородження фінального етапу сезону в Абу-Дабі Формула-1 продемонструвала новий, більш простий дизайн емблеми, що використовуватимуть із початку сезону 2018 року. Комерційний



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Комерційний шеф Формули-1 Шон Братчес сказав, що рішення змінити логотип виникло тому, що старий дизайн не підходив для сучасних цифрових платформ

Боси Формули-1 показали нову емблему чемпіонату і пояснили, чому потрібно було прибрати старе зображення, що використовувалося протягом 23 років.

Незабаром після церемонії нагородження фінального етапу сезону в Абу-Дабі Формула-1 продемонструвала новий, більш простий дизайн емблеми, що використовуватимуть із початку сезону 2018 року.

Комерційний шеф Формули-1 Шон Братчес сказав, що рішення змінити логотип виникло тому, що старий дизайн не підходив для сучасних цифрових платформ та не сприяв продажу товарів.

Також він сказав, що гонки Гран Прі мають наслідувати приклад інших всесвітніх брендів – таких, як Coca-Cola, – які спростили свої бренди, щоб краще використовувати можливості у цифрову еру.

«Не можна правильно виробити шеврон зі старим логотипом. Багато брендів, особливо зараз, намагаються спростити їхні марки, щоб увійти в цифровий простір.Подивіться на Starbucks або Coca Cola, які змінили свої логотипи для цифрової техніки. Ми відчували, що маємо піти трохи далі і дійсно переробити логотип, щоб позиціонувати себе у майбутньому», - сказав він.

Новий логотип стане центральним моментом у повному перезавантаженні бренда Формули-1, яке відбудеться перед першим етапом сезону-2018 Гран Прі Австралії.









Публикация от FORMULA 1® (@f1) Ноя 26 2017 в 7:03 PST

Джерело: ua.motorsport.com