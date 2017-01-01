Формула-1 відмовиться від потроєних етапів після 2018 року

Браун визнав, що три поспіль гонки стануть важким випробуванням для персоналу Формули-1, але зауважив, що календар-2018 складений таким чином через певні причини.

Справа в тому, що фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться 15 липня, отже Великому Цирку довелося змінити свої плани.

«Чемпіонат світу з футболу створив нам дуже незвичну проблему. Фінал проходить ввечері, і було б дуже несправедливо проводити гонку саме цього вікенду. Єдине, що ми змогли придумати, це три гонки поспіль, але це не те, що ми хотіли б повторити в майбутньому. Це була надзвичайна міра», - пояснив Браун.