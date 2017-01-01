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    Формула-1 відмовиться від потроєних етапів після 2018 року

    Спортивний директор Формули-1 Росс Браун запевнив, що у майбутньому хоче уникнути проведення гонок три вікенди поспіль
    Календар 2018 року має 21 гонку, три з яких пройдуть із перервою у тиждень. Росс Браун розповів, чому це сталося і чи повториться наступними роками. У календарі сезону Формули-1 2018 року Гран Прі Франції, Австрії та Великої Британії призначені на вікенди, що йдуть поспіль. Спортивний директор Формули 1 Росс Браун у розмові з німецьким каналом
    • Сьогодні, 22:54
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    Спортивний директор Формули-1 Росс Браун запевнив, що у майбутньому хоче уникнути проведення гонок три вікенди поспіль

    Календар 2018 року має 21 гонку, три з яких пройдуть із перервою у тиждень.

    Росс Браун розповів, чому це сталося і чи повториться наступними роками.

    У календарі сезону Формули-1 2018 року Гран Прі Франції, Австрії та Великої Британії призначені на вікенди, що йдуть поспіль.

    Спортивний директор Формули 1 Росс Браун у розмові з німецьким каналом Sky запевнив, що у майбутньому хоче уникнути проведення гонок три вікенди поспіль.

    Браун визнав, що три поспіль гонки стануть важким випробуванням для персоналу Формули-1, але зауважив, що календар-2018 складений таким чином через певні причини.

    Справа в тому, що фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться 15 липня, отже Великому Цирку довелося змінити свої плани.

    «Чемпіонат світу з футболу створив нам дуже незвичну проблему. Фінал проходить ввечері, і було б дуже несправедливо проводити гонку саме цього вікенду. Єдине, що ми змогли придумати, це три гонки поспіль, але це не те, що ми хотіли б повторити в майбутньому. Це була надзвичайна міра», - пояснив Браун.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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