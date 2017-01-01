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    Формула-1 змінила систему штрафів на стартовій решітці

    На засіданні Всесвітньої ради з автоспорту було прийнято рішення запровадити нову систему штрафів
    FIA оголосила, що з наступного сезону буде змінено систему штрафів на стартовій решітці, яка дуже не подобалась уболівальникам. У 2018-му ситуація взагалі загрожувала вийти з-під контролю, оскільки з наступного сезону кожен гонщик зможе використовувати не більше трьох моторів на сезон без штрафів на решітці – проти чотирьох цього року. На
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    На засіданні Всесвітньої ради з автоспорту було прийнято рішення запровадити нову систему штрафів

    FIA оголосила, що з наступного сезону буде змінено систему штрафів на стартовій решітці, яка дуже не подобалась уболівальникам.

    У 2018-му ситуація взагалі загрожувала вийти з-під контролю, оскільки з наступного сезону кожен гонщик зможе використовувати не більше трьох моторів на сезон без штрафів на решітці – проти чотирьох цього року.

    На засіданні Всесвітньої ради з автоспорту було прийнято рішення запровадити нову систему штрафів, яка має позбавити всіх від головного болю, коли мова йде про складання стартової решітки з урахуванням масових покарань.

    У новій редакції правил сказано, що гонщик, який за старою системою мав би отримати штраф у 15 позицій, у будь-якому випадку стартуватиме з останнього місця на решітці.

    У випадку, якщо такі штрафи отримають два або більше гонщиків, вони будуть розташовані на останніх позиціях за чергою, тобто у тому порядку, у якому було отримано штрафи.

    Також були затверджені зміни, що зачіпають такі пункти:

    - правила, що описують процедуру старту і поновлення гонки після режиму машини безпеки;

    - розклад сесій вікенду – задля досягнення більшої гнучкості;

    - тести на машинах Ф1 попереднього покоління можуть проводитися тільки на трасах, які мають відповідні категорії FIA: Grade 1 або 1Т;

    - демонстраційні заїзди за участю старих машин, які не є тестами; на цих заїздах можна проїхати не більше 50 кілометрів, причому лише з використанням спеціальної гуми від Pirelli;

    - зміни, покликані упевнитися, що мастило не будуть використовувати в якості палива;

    введення деталізованої специфікації мастила;

    - мінімальна маса і розміри батареї;

    - зміни, що зачіпають розташування камер і дзеркал заднього виду, - з урахуванням Halo.

    Джерело: ua.motorsport.com

    машини штраф Автоспорт Формула-1
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