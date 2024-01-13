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Французький фігурист виконав заборонений стрибок на чемпіонаті Європи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Французький фігурист виконав заборонений стрибок на чемпіонаті Європи (відео)
Адам Сяо Хім Фа виконав заборонене сальто назад
фото з відкритих джерел

Спортсмен переміг у змаганнях, навіть попри порушення правил

Французький фігурист Адам Сяо Хім Фа виконав заборонений стрибок на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання у литовському Каунасі. Судді оштрафували його за порушення, але це не завадило спортсмену вибороти «золото».

Наприкінці довільної програми 22-річний француз виконав заборонене сальто назад (бекфліп). За це судді зняли з Адама два бали, але він все одно став переможцем із відривом від другого місця аж на 20 балів.

Сам фігурист після виступу розповів, що виконав заборонений стрибок для глядачів: «Цей стрибок я зробив для вас. Це незначний французький штрих».

Адам Сяо Хім Фа – дворазовий чемпіон Європи у чоловічому одиночному катанні, учасник чемпіонатів світу (найкращим результатом було восьме місце на ЧС-2022) та Олімпіади-2022 у Пекіні (14-те місце).

Відомо, що Адам Сяо Хім Фа – третій фігурист в історії, який зробив бекфліп на офіційних змаганнях. Сальто офіційно заборонили 1976 року, коли його виконав Террі Кубічка на чемпіонаті світу. Відтоді, попри заборону, стрибок виконали всього один раз. Його здійснила француженка Сюрія Боналі на зимовій Олімпіаді-1998, причому вона приземлилася на одну, а не на дві ноги.

Нагадаємо, що 22-річний український фігурист Іван Шмуратко виступив у довільній програмі на чемпіонаті Європи 2024, що проходить в литовському Каунасі. Українець вийшов на лід у сорочці з «плямою крові» та показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

Теги: чемпіонат Європи фігурне катання Франція

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