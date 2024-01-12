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Новий очільник французького МЗС вирушив до Києва – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий очільник французького МЗС вирушив до Києва – ЗМІ
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським
фото з відкритих джерел

Новий глава французької дипломатії «перебуває на шляху до Києва»

Нещодавно призначений на посаду міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебуває на шляху до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

Як пояснили співрозмовники видання в оточенні Сежурне, спершу планувалась зустріч Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Новий глава французької дипломатії «перебуває на шляху до Києва», де він зустрінеться з президентом України, аби «продемонструвати підтримку Франції Україні в протистоянні з Росією», йдеться в публікації.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.

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Теги: МЗС Франція Київ Володимир Зеленський дипломатія

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