Новий очільник французького МЗС вирушив до Києва – ЗМІ

Новий глава французької дипломатії «перебуває на шляху до Києва»

Нещодавно призначений на посаду міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебуває на шляху до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

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Як пояснили співрозмовники видання в оточенні Сежурне, спершу планувалась зустріч Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Новий глава французької дипломатії «перебуває на шляху до Києва», де він зустрінеться з президентом України, аби «продемонструвати підтримку Франції Україні в протистоянні з Росією», йдеться в публікації.

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Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.