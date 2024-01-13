Український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи у сорочці з «плямою крові»

Вихід на лід у сорочці з червоною плямою символізує смерть людей від ракет

22-річний український фігурист Іван Шмуратко виступив у довільній програмі на чемпіонаті Європи 2024, що проходить в литовському Каунасі. Українець вийшов на лід у сорочці з «плямою крові» та показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

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Коментуючи для «Суспільне. Спорт» зміст довільної програми Шмуратко пояснив, що заклав у неї сенс стану перебування між життям та смертю. А вихід на лід у сорочці з червоною плямою – смертю людей від ракет.

«Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю», – розповів фігурист.

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За свій виступ Шмуратко отримав 140.70 балів, це 12-й результат у довільній програмі. А за сумою балів (коротка + довільна) мав 210.65 бала – 14-те місце.

Нагадаємо, у листопаді українські фігуристи вибороли «золото» у змаганнях з танців на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

До слова, у вересні українські фігуристи відмовилися вітати росіян, які змагалися під грузинським прапором, на церемонії нагородження.