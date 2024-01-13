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Український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи у сорочці з «плямою крові»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи у сорочці з «плямою крові»
Фігурист Іван Шмуратко виступив на чемпіонаті Європи 2024
фото з відкритих джерел

Вихід на лід у сорочці з червоною плямою символізує смерть людей від ракет

22-річний український фігурист Іван Шмуратко виступив у довільній програмі на чемпіонаті Європи 2024, що проходить в литовському Каунасі. Українець вийшов на лід у сорочці з «плямою крові» та показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

Коментуючи для «Суспільне. Спорт» зміст довільної програми Шмуратко пояснив, що заклав у неї сенс стану перебування між життям та смертю. А вихід на лід у сорочці з червоною плямою – смертю людей від ракет.

Український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи у сорочці з «плямою крові» фото 1

«Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю», – розповів фігурист.

За свій виступ Шмуратко отримав 140.70 балів, це 12-й результат у довільній програмі. А за сумою балів (коротка + довільна) мав 210.65 бала – 14-те місце.

Нагадаємо, у листопаді українські фігуристи вибороли «золото» у змаганнях з танців на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

До слова, у вересні українські фігуристи відмовилися вітати росіян, які змагалися під грузинським прапором, на церемонії нагородження.

Теги: спорт фігурне катання ракета

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