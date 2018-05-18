Футболіста «Карпат» покликали у національну збірну Болівії

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Фото ФК «Карпати»

Родріго Варгас може взяти участь у товариських матчах із США та Південною Кореєю

Головний тренер збірної Болівії Сезар Фаріас викликав на найближчий збір його команди гравця львівських «Карпат» Родріго Варгаса.

Про це повідомляє офіційний сайт «зелених левів».

Нападник львів’ян разом із «зеленими» готуватиметься до товариських матчів проти США (29 травня) та Південної Кореї (7 червня).

Болівієць уже має досвід виступів у головній команді країни, за яку зіграв три матчі.

Також Варгас виступав за юнацьку та молодіжну команди збірної Болівії.

Болівійський форвард перейшов у «Карпати» під час цьогорічного зимового міжсезоння.

Родріго дебютував у зелено-білій футболці у переможному матчі проти «Сталі» (1:0), замінивши Карраскаля наприкінці другого тайму.

Нагадаємо, «Карпати» зіграють без трьох основних футболістів в останньому турі Прем'єр-ліги.

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