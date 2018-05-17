«Карпати» зіграють без трьох основних гравців в останньому турі Прем'єр-ліги

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Хорхе Карраскаль. Фото ФК «Карпати»

Лобай, Ербес і Карраскаль змушені пропустити поєдинок проти «Сталі»

Одразу троє «карпатівців» будуть змушені пропустити останній тур чемпіонату України, у якому «зелено-білі» гратимуть проти кам'янської «Сталі».

У матчі проти «Зірки» Івана Лобая вилучили з поля за два попередження, інформує офіційний сайт «Карпат».

Як зазначає прес-служба клубу, й у попередньому матчі «Карпат» проти кропивничан (у Львові) центральний захисник так само залишив команду у меншості у другому таймі.

Четверті жовті картки у сезоні отримали також Крістіан Ербес та Хорхе Карраскаль.

Відповідно, аргентинець і колумбієць будуть змушені підтримувати команду з трибун.

У поєдинку проти «Сталі», аби уникнути перехідних матчів із командами Першої ліги, «левів» влаштує будь-який позитивний результат або ж будь-яка втрата очок «Зіркою» в Одесі, у матчі проти «Чорноморця».

Протягом цього чемпіонату «Карпати» та «Сталь» зустрічалися уже тричі. В активі «зелено-білих» дві перемоги й одна нічия.

Поєдинок на стадіоні «Україна» відбудеться у суботу, 19 травня, о 17:00.

Нагадаємо, що Карраскаль з «Карпат» був визнаний найкращим гравцем Прем'єр-ліги у квітні.