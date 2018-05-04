Заява ФК «Карпати»: Юніорам клубу пропонували «здати» матч з «Шахтарем»

Львівський клуб виступив із приголомшливим зверненням

Львівський футбольний клуб «Карпати» звернувся до громадськості з несподіваною та приголомшливою заявою. Як повідомляється на офіційному сайті «левів», юніорам команди пропонували «здати» матч із «Шахтарем». «Тиждень тому, за день до матчу «Динамо» - «Карпати» у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Карпати»

Львівський клуб виступив із приголомшливим зверненням

Львівський футбольний клуб «Карпати» звернувся до громадськості з несподіваною та приголомшливою заявою.

Як повідомляється на офіційному сайті «левів», юніорам команди пропонували «здати» матч із «Шахтарем».

«Тиждень тому, за день до матчу «Динамо» - «Карпати» у чемпіонаті серед гравців віком до 19-ти років невідомий надіслав повідомлення одному з гравців «левів». Пропонував програти матч, інакше арбітр покаже дві червоні картки. За дивовижним збігом, все так і сталося», - йдеться у заяві.

«За кілька днів – нова погроза. Мовляв, у грі проти «Шахтаря» команді «світить» вже два пенальті та дві червоні. Але якщо, мовляв, програєте спеціально буде приз – 10 тисяч доларів. В аферу зловмисник намагався втягнути відразу п'ять футболістів «Карпат», - додається.

«А за день до гри призначив зустріч, приніс гроші та заохочував бонусами, зокрема тисячу доларів для того, хто «заробить» пенальті у власні ворота», - уточнюється.

Як зазначає прес-служба «Карпат», «леви» від такої пропозиції відмовилися.

«Після передачі грошей, підозрюваного було затримано на гарячому. Очевидці зняли на відео, як усе відбувалося: опис хабара, затримання та супровід до відділка», - зазначається.

«До слова, той матч проти «Шахтаря» юніори «Карпат» впевнено виграли 3:1 і не побачили перед собою жодної червоної картки. Чим, схоже, довели, що боротися проти корупції у футболі можна. А ФК «Карпати» у встановленому порядку повідомив відповідним листом про усе, що відбулося, Федерацію футболу України», - підсумовується у зверненні.