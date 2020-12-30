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    Футболісти збірної України записали новорічне привітання: відео

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    Капітан національної збірної України Андрій Пятов - Футболісти збірної України записали новорічне привітання: відео
    Капітан національної збірної України Андрій Пятов
    Фото: Скріншот відео

    Підопічні Андрія Шевченка привітали всіх з Новим роком

    Футболісти збірної України записали новорічне привітання для уболівальників.

    Відео опубліковано на Youtube-каналі Ukrainian Assoсiation of Football.

    З Новим 2021 роком привітали гравці «Шахтаря» Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Сергій Кривцов, футболіст «Динамо« Віктор Циганков, а також українські легіонери Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Роман Яремчук і Андрій Лунін.

    Від тренерського штабу був делегований асистент головного тренера Андреа Мальдера.

    «Друзі, ось і проходить 2020 рік. Нехай 2021-й принесе більше святкових днів, позитивних емоцій і негативних тестів, повних стадіонів і божевільної підтримки. Здоров'я всім нам і вам, більше посмішок, приводів для радості, приводів для гордості і менше проблем. Успіхів збірної в 2021 році, особливо на Євро-2020», – йдеться в привітанні.

     
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    Теги: новорічні свята Олександр Зінченко Віктор Циганков Тарас Степаненко Руслан Малиновський Сергій Кривцов Андрій Лунін Роман Яремчук Андреа Мальдера
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