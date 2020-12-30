Вартість добової оренди квартири залежить від розташування і площі

Добова оренда житла в Києві на новорічні свята дорожчає в 2-3 рази в порівнянні зі звичайними днями. Тож, тим, хто збирається зустріти Новий рік в Києві в орендованій квартирі, потрібно готуватися до серйозних витрат.

Як пише «Сьогодні», найдешевше зняти однокімнатну квартиру на Лівому березі з двома-трьома спальними місцями – це 700 гривень.

Але більш просторі «однушки» обійдуться вже мінімум у 2,5 тис. гривень за добу, і це в спальних районах.

У центрі міста ціна значно вище – ніч буде коштувати не дешевше як 5 тис. гривень.

Як повідомлялося, орендувати будинок на Новий рік в Києві та Київській області недешево у порівнянні із звичайними цінами на добову оренду будинків. Зняти будинок по кишені хіба що великій компанії з близько 10 осіб.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами на ринку оренди житла перед Новим роком. За їхніми словами, розвиток ситуації залежить від епідеміологічної ситуації,