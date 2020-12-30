Кличко похвалився новорічною маскою і привітав усіх зі святами (відео)

За минулий рік ми стали сильнішими і добрішими, – зазначив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом Христовим. Відео привітання київський міський голова оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Ми пройшли цей рік, а це вже добре. Так, усім було складно, але ми не зневірились. Ми працювали, підтримували один одного, ми почали більше цінувати близьких і бачити приємне навколо, більше любити своє місто і його красу, радіти простим речам. Я вважаю, що за минулий рік ми стали сильнішими і добрішими. Тому ми все подолаємо. Разом!» – звернувся Кличко до українців.

Він побажав усім миру, добра, міцного здоров'я і віри в дива.

«З Новим роком та Різдвом Христовим! Бережіть себе!» – сказав Кличко.

В кінці відеоролика він одягнув червону захисну маску з бородою Санта-Клауса.

Нагадаємо, у місті 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цьогоріч поєднали у святковий пішохідний маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст, святкова Володимирська гірка, Андріївський узвіз, Контрактова площа. Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.

На всіх локаціях працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції.

Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.

Варто зазначити, що новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.