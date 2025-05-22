Капітану «Тоттенгема» підкорилося унікальне досягнення

Сон став першим представником Південної Кореї, хто, будучи капітаном клубу, який виступає в єврокубках, став володарем титулу

Нападник і капітан «Тоттенгема» Сон Хин Мін встановив національне досягнення в історії єврокубків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу клубу.

Сон став першим представником Південної Кореї, хто, будучи капітаном клубу, який виступає в єврокубках, став володарем титулу.

«Творимо історію», – зазначили у пресслужбі «Тоттенгема».

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.