Гандбол. Україна на заключних секундах врятувалася в матчі з Росією

Україна здивувала в матчі з Росією

Поєдинок відбору чемпіонату Європи команди проводили на нейтральному полі

У Мінську (Білорусь) відбувся перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2022 з гандболу між збірними групи 3 – України і Росії.

Україна – РФ – 27:27 (13:16)

Україна: Юрій Шамрило, Максим В’юник; Олександр Кириленко (1), Захар Денисов (5), В’ячеслав Садовий, Артем Козакевич (5/1), Дмитро Горига, Станіслав Жуков (7/2), Іван Бурзак, Сергій Онуфрієнко (6), Тарас Міноцький, Дмитро Ільченко (3). Тренер – Микола Степанець

РФ: Віктор Кірєєв (1), Дмітрій Павленко, Денис Заболотін; Сєрґєй Ніколаєнков, Алєксандр Котов (2), Павєл Атьман (6), Міхаїл Виноградов (2), Денис Васільєв (2), Алєксандр Єрмаков (1), Сєрґєй Іванов (1), Ігор Сорока (4/2), Павєл Андрєєв, Дмітрій Житников (1), Алєксєй Фокін (7). Тренер – Велемир Петковіч

Перший тайм команди розпочали в напруженій боротьбі. Відразу стало видно, що гравці обох команд відчували принциповість протистояння. До середини дебютної 30-хвилинки рахунок був рівним – 8:8.

Після цього підопічні Миколи Степанця почали здійснювати необов'язкові втрати, а росіяни цим скористалися. Варто відзначити впевнену гру стража воріт команди України та французького клубу «Ам'єн Пікардія» Юрія Шамрила, який кілька разів врятував, здавалося б, у безнадійних ситуаціях.

Під завісу першої половини поєдинку правий крайній московського ЦСКА і збірної Росії Алєксєй Фокін вколотив останній «цвях» перед перервою, на яку команди пішли за переваги гандболістів Велимира Петковіча – 16:13.

Другий тайм зустрічі почався за сценарієм першої 30-хвилинки. Обидві команди з таким же настроєм продовжили «крутити» віражі на майданчику. В середині другої половини матчу українці вийшли вперед, завдяки успішно реалізованому семиметровому від лівого напівсереднього московського ЦСКА Станіслава Жукова. Далі ініціативу перехопили росіяни, за п’ять хвилин до кінця зустрічі збільшили відрив за допомогою старожила команди Павла Атьмана.

Але підопічні Степанця знову зрівняли рахунок, завдяки реалізованому виходу один в один від капітана запорізького «Мотора» Захара Денисова. За 25 секунд до кінця матчу рахунок був 27:27, росіяни почали свою атаку, але Фокін свій кидок виконав неточно.

У України залишалося 5 секунд на атаку, але останній кидок в матчі у виконанні досвідченого ветерана Сергія Онуфрієнка відбив воротар росіян.

Наступний поєдинок між командами відбудеться також у Мінську, 7 листопада, початок зустрічі – о 14:00.