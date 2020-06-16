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    Помер титулований український гандбольний тренер

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    Володимирові Волкову було 80 років - Помер титулований український гандбольний тренер
    Володимирові Волкову було 80 років
    Фото - Запорізький спорт

    Володимир Волков причетний до найвагоміших звитяг запорізького «Мотора»

    14 червня пішов з життя заслужений тренер України з гандболу Володимир Волков.

    Володимир Іванович зробив вагомий внесок у розвиток українського гандболу. Закінчив Київський державний інститут фізичної культури, був першим викладачем кафедри фізичного виховання Запорізького Металургійного інституту (нарізі – ЗДІА). Не один десяток років – і за совєцьких часів, і після отримання Україною Незалежності – плідно працював із жіночими гандбольними командами Запоріжжя ЗМетІ-ЗІІ, «ЗДІА-Запоріжжя» та жіночим «Мотором».

    Про успіхи останньої «Мотора» можна говорити багато – чотирнадцятикратний чемпіон, володар Кубка України, найвище досягнення на міжнародній арені — Кубок кубків у сезоні-2000/2001. У матчі за Суперкубок Європи «Мотор» програв, поступившись всього одним м’ячем. У складі команди виступали чемпіонки та призерки олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи.

    Володимирові Волкову було 80 років.

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    Запоріжжя смерть гандбол тренер ГК «Мотор»
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