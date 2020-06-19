Український гандбольний клуб ввосьме поспіль включений у Лігу чемпіонів



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«Мотор» має європейське ім'я Фото - Федерація гандболу України

Попри скорочення турніру авторитет запорізького «Мотора» дозволить йому зіграти в чемпіонському турнірі

Найсильніший чоловічий гандбольний клуб України запорізький «Мотор» включений до числа 16-ти учасників групової стадії Ліги чемпіонів-2020/2021.

Це буде восьмий поспіль сезон «Мотора» в чемпіонському турнірі.

Жеребкування відбудеться 1 липня. Будуть сформовані дві групи по вісім команд. По шість найкращих вийдуть до плей-оф.

Нагадаємо, що в рамках реформи єврокубків кількість команд у Лізі чемпіонів скоротилася з 28-ми до 16-ти.

Всі учасники EHF Champions League-2020/2021: «Мотор» (Запоріжжя, Україна), «Мешков» (Брест, Білорусь), «Заґреб» (Хорватія), «Ольборґ» (Данія), «Барселона» (Іспанія), «Нант» (Франція), «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція), «Фленсбурґ-Гандевітт» (Німеччина), «Кіль» (Німеччина), «Пік» (Сеґед, Угорщина), «Веспрем» (Угорщина), «Вардар» (Скоп’є, Македонія), «Ельверум» (Норвегія), «Кельце» (Польща), «Порту» (Португалія), «Цельє» (Словенія).