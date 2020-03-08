Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу
Олег Верняєв та його срібне селфі
Українські гімнасти підвтерджують свій рівень в Олімпійський рік
У США проходить відкритий чемпіонат країни зі спортивної гимнастики - 2020 American Cup - Кубок світу FIG.
Українські гімнасти традиційно не пасуть задніх, а тішать високими результатами.
Так, герой Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв здобув срібло у багатоборстві.
Перемогу в елітній дисциплині святкував ще один українець, але з американьским паспортом - Сем Мікуляк. Бронза в британця Джеймса Холла.
Також відзначимо Діану Варинську, яка потрапила у топ-10 у багатоборстві сереж жінок.