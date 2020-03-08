Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу



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Олег Верняєв та його срібне селфі

Українські гімнасти підвтерджують свій рівень в Олімпійський рік

У США проходить відкритий чемпіонат країни зі спортивної гимнастики - 2020 American Cup - Кубок світу FIG.

Українські гімнасти традиційно не пасуть задніх, а тішать високими результатами.

Так, герой Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв здобув срібло у багатоборстві.

Перемогу в елітній дисциплині святкував ще один українець, але з американьским паспортом - Сем Мікуляк. Бронза в британця Джеймса Холла.

Також відзначимо Діану Варинську, яка потрапила у топ-10 у багатоборстві сереж жінок.