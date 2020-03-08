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    Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу

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    Олег Верняєв та його срібне селфі - Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу
    Олег Верняєв та його срібне селфі

    Українські гімнасти підвтерджують свій рівень в Олімпійський рік

    У США проходить відкритий чемпіонат країни зі спортивної гимнастики - 2020 American Cup - Кубок світу FIG.

    Українські гімнасти традиційно не пасуть задніх, а тішать високими результатами.

    Так, герой Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв здобув срібло у багатоборстві.

    Перемогу в елітній дисциплині святкував ще один українець, але з американьским паспортом - Сем Мікуляк. Бронза в британця Джеймса Холла.

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    Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу
    Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу
    Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу
    Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу
    Гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу

    Також відзначимо Діану Варинську, яка потрапила у топ-10 у багатоборстві сереж жінок.


    Олег Верняєв спортивна гімнастика Діана Варинська
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