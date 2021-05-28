Головний конкурент Мугучіх і Левченко з Росії травмувалася перед Олімпіадою
Ласіцкене знадобиться місяць на відновлення через пошкодження стегна
Головна конкурентка українок Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Юлії Левченко на Олімпіаді в Токіо росіянка Марія Ласіцкене зазнала травми стегна. Триразова чемпіонка світу в стрибках у висоту змушена пропустити найближчі старти. Про це розповіла менеджерка легкоатлетки Ольга Назарова.
«Марія під час тренування зазнала травми задньої поверхні стегна і пройшла медичне обстеження. Через це пошкодження спортсменка буде змушена пропустити найближчі старти. На відновлення в неї піде близько місяця», – сказала Назарова.
В травні Ласіцкене взяла участь у двох змаганнях. На турнірі в Дессау (Німеччина) спортсменка, яка отримала нейтральний статус і представлятиме на Олімпіаді збірну спортсменів без країни, з результатом 1,80 метра стала сьомою, на етапі «Діамантової ліги» в Гейтсхеді – четвертою, показавши результат 1,88 метра.
У Гейтсхеді через порушення санітарних норм не змогли виступити українки Ольга Саладуха та Ярослава Магучіх.
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