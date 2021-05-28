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    Головний конкурент Мугучіх і Левченко з Росії травмувалася перед Олімпіадою

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    Марія Ласіцкене зазнала травми - Головний конкурент Мугучіх і Левченко з Росії травмувалася перед Олімпіадою
    Марія Ласіцкене зазнала травми
    Фото з відкритих джерел

    Ласіцкене знадобиться місяць на відновлення через пошкодження стегна

    Головна конкурентка українок Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Юлії Левченко на Олімпіаді в Токіо росіянка Марія Ласіцкене зазнала травми стегна. Триразова чемпіонка світу в стрибках у висоту змушена пропустити найближчі старти. Про це розповіла менеджерка легкоатлетки Ольга Назарова.

    «Марія під час тренування зазнала травми задньої поверхні стегна і пройшла медичне обстеження. Через це пошкодження спортсменка буде змушена пропустити найближчі старти. На відновлення в неї піде близько місяця», – сказала Назарова.

    В травні Ласіцкене взяла участь у двох змаганнях. На турнірі в Дессау (Німеччина) спортсменка, яка отримала нейтральний статус і представлятиме на Олімпіаді збірну спортсменів без країни, з результатом 1,80 метра стала сьомою, на етапі «Діамантової ліги» в Гейтсхеді – четвертою, показавши результат 1,88 метра.

    У Гейтсхеді через порушення санітарних норм не змогли виступити українки Ольга Саладуха та Ярослава Магучіх.

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    Теги: Олімпіада Юлія Левченко Марія Ласіцкене Ярослава Магучих Ірина Геращенко (легкоатлетка)
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    Головний конкурент Мугучіх і Левченко з Росії травмувалася перед Олімпіадою