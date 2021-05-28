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    Найкращий футболіст світу напився і потрапив у сексуальний скандал

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    Неймару доведеться відбілювати репутацію - Найкращий футболіст світу напився і потрапив у сексуальний скандал
    Неймару доведеться відбілювати репутацію
    Фото з відкритих джерел

    Бразилець Неймар, за повідомленням ЗМІ, голяка бігав за представницею спортивного бренду по готелю

    Нападника «Парі Сен-Жермен» і збірної Бразилії Неймара звинуватили в сексуальних домаганнях до представниці спортивного бренду Nikeкк повідомляє Wall Street Journal, через інцидент компанія припинила 2020 року співпрацю з футболістом.

    Видання провело розслідування і з’ясувало, що у 2016 році Неймар під час роботи над однією рекламною акцією змушував зайнятися сексом одну із працівниць бренду. Вона розповіла, що допомогла разом зі своїм колегою по роботі повернутися Неймару в номер готелю, оскільки він був п'яним. Футболіст намагався втримати її в кімнаті, після чого в оголеному вигляді біг за нею коридором.

    Жінка висунула звинувачення проти Неймара, але футболіст відмовився співпрацювати зі спортивною компанією, яка вела розслідування.

    Сам Неймар не коментував звинувачення у домаганнях, а його батько запевнив, що Nike таким чином намагається шантажувати футболіста.

    Бразильський нападник не вперше потрапляє у скандал, пов'язаний із сексуальними домаганнями. У 2019 році його звинувачували у згвалтуванні, однак справа була закрита через недостатню кількість доказів.

    У 2011 році Nike підписав з Неймаром контракт на 105 мільйонів доларів терміном на 11 років. Після розриву контракту з Nike Неймар домовився про співпрацю з Puma.

    У сезоні 2020/21 Неймар, виступаючи за французький ПСЖ, забив 17 голів у 31 поєдинках у всіх турнірах.

    Тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає Неймара найкращим футболістом світу.

    Тим часом українська красуня-каратистка розповіла про нареченого і весілля після Олімпіади (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ скандал ФК Парі Сен-Жермен Неймар
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    Найкращий футболіст світу напився і потрапив у сексуальний скандал