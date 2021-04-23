Росія обрала для гімну на Олімпіаді музику українця

Під час вручення спортсменам нагород на Іграх звучатиме вступ до першого концерту Петра Чайковського

Через санкції за підміну допінг-проб, вживання допінгу і приховування результатів відповідальних за це лабораторій найближчі два роки Росія через санкції не зможе використовувати офіційну символіку. А на великих змаганнях виступить з альтернативним гімном – вступом до концерту №1 Петра Чайковського. Цей варіант був затверджений Міжнародним олімпійським комітетом.

Петро Чайковський походив з козацького роду Чайок. Прадід композитора служив у Миргородському полку Війська Запорозького. Його син Петро під час навчання у Києво-Могилянській академії прийняв прізвище Чайковський.

Виконком МОКу також підтримав пропозицію глави організації Томаса Баха про внесення змін до знаменитого олімпійського девізу «Швидше, вище, сильніше». Раніше Бах запропонував додати до девізу слово «разом», щоб фраза виглядала наступним чином: «Швидше, вище, сильніше - разом».

Тепер думки з цього питання висловлять члени Міжнародного олімпійського комітету, після чого він може бути винесений на голосування найближчій сесії організації, яка має пройти в столиці Японії через три місяці.