«Шахтар» дізнався імена потенційних суперників в Лізі чемпіонів

Віце-чемпіон України розпочне єврокубковий шлях з третьої кваліфікації

Друга команда української Прем’єр-ліги «Шахтар» дочекалася завершення чемпіонатів в усіх європейських країнах і тепер знає, з ким зіграє в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Наш представник буде сіяним на цьому етапі, бо має найвищий рейтинг серед решти учасників Шляху представників ліг.

Серед сіяних також опинилися португальська «Бенфіка» та французький «Монако». Компанію цим командам має скласти «Селтік», якому ще треба подолати другий раунд кваліфікації.

В інший корзині, серед несіяних, опинилися бельгійський «Генк» ы московський «Спартак», з яким «Шахтар» розведуть. Решту треба чекати після другого кваліфайн-раунду – це ПСВ (Нідерланди), «Спарта» (Чехія), «Рапід» (Австрия), «Галатасарай» (Туреччина) та «Мітьюлланд» (Дания ).

Жеребкування третього раунда квалІфІкації ЛЧ (Путь представителей лиг) – 19 липня. Матчі – 3/4, 10 серпня.

В разі, якщо «Шахтар» пройде третій кваліфікаційний раунд, то в плей-офф ліги чемпіонів він також буде сіяним.

«Шахтар» в єврокубки поведе новий головний тренер Роберто Де Дзербі.