Фонсека: Ще не прийняв рішення по складу на «Манчестер Сіті»

Головний тренер «Шахтаря» зазначив, що після травм відновлюються Тайсон і Бутко

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на післяматчевій прес-конференції відповів на питання журналістів. Фонсека на прес-конференції після перемоги над «Вересом» зазначив впевнені дії своєї команди в захисті. «Відмінна перемога! Ми серйозно підійшли до гри і були компетентні в своїх діях. Зустрілися з добре



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Головний тренер «Шахтаря» зазначив, що після травм відновлюються Тайсон і Бутко

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на післяматчевій прес-конференції відповів на питання журналістів.

Фонсека на прес-конференції після перемоги над «Вересом» зазначив впевнені дії своєї команди в захисті.

«Відмінна перемога! Ми серйозно підійшли до гри і були компетентні в своїх діях. Зустрілися з добре організованим суперником. «Верес» - чудова команда. Гості не давали нам простору для атак в першому таймі, і тим не менше ми мали три-чотири явні гольові моменти. Протягом всього матчу прекрасно оборонялися. У другому таймі після нашого гола рівняни трохи розкрилися, а ми знаходили все більше зон, створювали шанси. Хочу нагадати, що нам протистояв колектив, який пропустив найменше. У двох поєдинках нам вдалося забити їм шість разів і надійно зіграти біля своїх воріт», - сказав головний тренер «Шахтаря».

Також він зазначив, що ще не прийняв рішення про те, кого випустить в стартовому складі на матч з «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів.

«Я випускаю тих, хто, на мій погляд, краще впорається в конкретному матчі. Ще не прийняв рішення по складу на «Манчестер Сіті» - ми починаємо думати про нього лише зараз. Після травм відновлюються Тайсон і Бутко - подивимося, чи зможуть вони взяти участь. До цієї хвилини я був повністю сконцентрований на зустрічі з «Вересом», - передає слова Фонсеки офіційний сайт «Шахтаря».